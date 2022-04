Initiatives citoyennes : votez, vous serez récompensés !

Très logiquement, pour acheter un forfait de ski, il vous faut une carte bancaire. Pourtant, dans la station "Les Gets" (Haute-Savoie), ce n'est pas celle qu'on vous demandera en caisse. Pour ceux qui ont voté, skier une journée coûte un euro au lieu de 37,40 euros. Une initiative suffisante pour réveiller le sens civique de certains électeurs. Côté cinéma à Tournefeuille, la place sera moins chère à condition d'avoir voté. Elle coûte 4,50 euros la journée contre 7 euros en temps normal. La réduction est bienvenue, mais elle pose quelques questions. En attendant, la salle se remplit. Si certains ont besoin d'un coup de pouce pour aller voter, d'autres demandent simplement un coup de main. Pour cela, Roger et André, respectivement 96 et 92 ans, ont droit à une voiture avec chauffeur mise en place gratuitement par la ville d'Arras. Après dix minutes de route et un peu de marches, les voilà déjà ressortis de l'isoloir avec le sentiment du devoir accompli. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Buisine, P. Mislanghe, T. Copleux