Initiatives : les soignants invités en vacances

Alors que l'épidémie continue de ralentir, les soignants vont pouvoir penser à se reposer. Nous pouvons ainsi leur donner des jours de congé convertis en chèques-vacances. Mais une autre initiative prévoit de leur offrir des locations. Reportage à Dieppe en Seine-Maritime où notre équipe a suivi deux infirmières de Paris et de Dourdan dans l'Essonne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.