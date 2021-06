Innovation : à quoi ressemblera l'avion décarboné ?

Il y a bien une différence entre un avion à moteur essence et un autre 100% électrique. Le bruit qu'il génère est 100% compatible avec les chants des oiseaux. Il n'a jamais été aussi facile pour nous d'entendre un pilote en interview. Cet avion électrique, certifié depuis quelques mois, vient d'être acheté par une société brestoise. Pour une heure de vol, il faut 40 minutes de recharge. Il coûte 220 000 euros, soit 10% de plus que la version thermique. Mais, pour Charles Cabillic, fondateur de Green Aerolease, cet écart de prix sera très vite amorti. "On parle de deux euros d'électricité par heure de vol, là où on est à 40 ou 50 euros de carburant pour un avion thermique équivalent. Donc, sur une année, 400 heures de vol en moyenne pour un avion et on parle de quelques dizaines de milliers d'euros d'impact", rassure-t-il. Cet appareil est, aujourd'hui, le seul avion 100% électrique commercialisé dans le monde. Il n'est ni américain ni chinois. Il est européen et fabriqué en Slovénie. Et dans cette course à l'innovation, les ingénieurs français ne sont pas à la traîne. Ces dernières années, une dizaine de start-up se sont créées. Dans cette entreprise située à Belfort, on met au point l'avion de tourisme de demain, à commencer par son futur moteur électrique. Pour David Gallezot, fondateur des "Avions Mauboussin", le marché de l'aviation décarboné est prometteur notamment pour atteindre les objectifs de la transition écologique. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.