Innovation : bientôt des insectes à toutes les sauces !

Des croquettes pour chien, de la nourriture pour poisson d'élevage, ou encore des steaks hachés pour la consommation humaine... Tous sont fabriqués à base d'insectes. Nous sommes à Calais. À l'intérieur des conteneurs se trouvent des milliers de vers de farine. Dans quelques jours, ils seront transformés en viande, exactement comme la viande de bœuf. On n'a pas besoin d'être un expert agricole pour comprendre que les vers prennent beaucoup moins de place que les vaches. Ils consomment essentiellement de la pomme de terre et surtout, ils ne rejettent pas de CO2. Virginie a créé son entreprise avec son mari. Ils vendent aujourd'hui des grillons pour l'apéritif, des vers à la place des cacahuètes. On trouve également des pâtes aux insectes et même du sucré avec des macarons. Mais ce samedi à midi, un hamburger est au menu. On teste des steaks à base d'insectes. Ils seront bientôt vendus dans plusieurs restaurants. Autour de la table, quelques cobayes, des salariés qui travaillent pour la ferme de vers de farine. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili, B. Agirbas