Innovation : ce pont mobile évite les embouteillages

C'est l'un des panneaux de signalisation que redoutent le plus les automobilistes, les travaux. Ils sont synonymes de ralentissement, de bouchons et de déviation. Mais les Suisses ont peut-être la solution, un pont mobile de 236 m qui vient se poser au-dessus des chantiers. "L'objectif de ce pont c'est d'éviter au maximum les embouteillages qui sont dus aux chantiers. Cette solution permet de deux pistes ouvertes dans les deux sens", explique Marina Kempf, porte-parole de l'Office fédéral des routes. C'est la première fois qu'un pont de 1 250 tonnes peut se déplacer en fonction de l'avancée du chantier. Une prouesse technique grâce à des roues placées en dessous de chaque pilier. Les règles qui s'appliquent, lors du passage sur ce pont mobile, ne sont pas tout à fait les mêmes que sur le reste de l'autoroute. Elles sont beaucoup plus strictes. La vitesse maximale autorisée est de 40 Km/h et il est absolument interdit de doubler. Un dispositif "rassurant" selon une conductrice. La sécurité des ouvriers qui travaillent en dessous est également assurée. Ils ne risquent pas d'être percutés par un véhicule. "Tant que les voitures ne nous foncent pas dessus, ça me va. C'est la première fois que je travaille sous un pont, je ne me sens plus du tout en danger", déclare Jorge, ouvrier sur le chantier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Basar, Q. Danjou