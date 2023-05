Innovation : comment sont imaginés les yaourts de demain

Ce vendredi après-midi, le numéro un français des produits laitiers a rassemblé six sportifs qui participeront aux JO 2024. L'objectif de l'atelier est de choisir la recette du nouveau yaourt qui sortira durant les Jeux olympiques. Pour que le produit fonctionne, il faut qu'il réponde aux attentes des 10 500 athlètes participants. Dans une cuisine spécialisée façon téléréalité, à chaque fois qu'un crème dessert ou un yaourt est lancé, des consommateurs sont scrutés pendant la dégustation, comme l'explique Patrick Clarke, directeur expérience consommateur chez Danone. Un yaourt doit passer par ce processus avant d'être lancé sur le marché. Nous sommes à Saclay en Essonne, à quelques kilomètres de Paris, où sont rassemblés des plus grands acteurs de la science. Or, un yaourt, c'est de la science. Dans ce laboratoire, plus de 1 900 ferments endormis à moins 80 °C sont stockés dans des congélateurs énormes. Et selon les scientifiques, dans 50 ans, ils resteront dans leurs mêmes états actuels, et sans ferment, il n'y a pas d'yaourt. Des décennies que les scientifiques de la marque cherchent de nouveaux ferments dans la nature, car ces êtres vivants microscopiques donnent le goût et la texture aux produits laitiers que nous adorons. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnt, V. Abellaneda