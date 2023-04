Innovation : des exosquelettes pour tous ?

Un bruit mécanique accompagne chaque mouvement de Jean-François Craipeau, maréchal-ferrant, utilisateur de Japet. Il porte un exosquelette, qui préserve sa colonne vertébrale, en lui faisant travailler d'autres muscles. Résultat, son corps est tout le temps gainé, ça ne lui donne pas plus de force, mais ça lui évite de prendre des positions lui faisant mal au dos. Le prix de ce dispositif est de 6 000 euros. Jean-François n’a pas hésité d’en prendre un deuxième pour son apprentie. "...ça doit être gênant pour travailler, mais en fait pas du tout. C’est super léger et on l’oublie en fait.", dit l'apprenti de Jean-François. Développer des exosquelettes, qui soient au cœur de notre quotidien, c'est l’ambition du fabricant. "Alors là, on est sur notre dernière version. L’idée, c’est de le rendre plus adaptable et plus acceptable au quotidien.", affirme Amélie Blondeaux, cofondatrice de Japet. Cette dernière version, quand elle sera commercialisée, sera aussi moins chère. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Moutot, K. Betun