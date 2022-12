Innovation : des skis bientôt 100 % recyclables

À la poubelle, voilà comment se terminent vos skis, car ils ne sont pas recyclables. Thibault cherche à leur donner une seconde vie. Ceux en bon état sont reconditionnés comme votre téléphone portable, ou envoyés dans les stations d’Europe de l’Est, et le reste est broyé, et même parfois enfoui à l’étranger. La pratique est aujourd’hui en France, le ski est donc incinéré, car il est impossible de récupérer la matière première. Comme un sandwich, un ski est composé de plusieurs éléments collés les uns aux autres avec de la résine. Les industriels n’ont pas le choix, et entament un virage à 180 degrés pour proposer des skis plus vertueux. Il est hors de question pour le leader français de garder pour lui les secrets de fabrication de son nouveau ski recyclable à 77%. Côté start up, une jeune savoyarde née avec des skis aux pieds, et passionnée d’écologie va encore plus loin, après quatre ans de recherche, elle va pouvoir proposer un ski 100% recyclable. TF1 | Reportage C. Abel, S. De terroirs