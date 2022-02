Innovation : des tortues qui aident à prévoir la météo

Les tortues peuplent nos océans depuis plus de 150 millions d'années. Elles ont côtoyé des dinosaures et surmonté toutes les crises climatologiques. Pourtant, six des sept espèces vivantes sont considérées comme menacées. L'association Kélonia a donc passé un accord avec les pêcheurs de La Réunion. Ces derniers rapportent des tortues malades pour qu'elles soient soignées. Les trois-quarts d'entre elles sont ensuite relâchés. C'est le cas notamment d'Oulanga, une survivante. Elle a failli mourir après avoir avalé un hameçon. Des écoliers réunionnais ont assisté à sa libération. Une manière de les sensibiliser à la préservation des tortues marines. Lors de cette sortie scolaire, les enfants reçoivent également une leçon de biologie sur cette espèce. Les relâchées sont mises à contribution par Météo France. Elles sont équipées d'une mini-station météo. Ils permettent aux météorologues de suivre le parcours des tortues dans le milieu marin et d'étudier ainsi les cyclones. Ce programme coûte 800 000 euros sur deux an. Ces tortues-là permettent d'étudier l'Océan Indien, mais d'autres espèces dans d'autres espaces marins pourraient bientôt participer à cette expérience. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Betun