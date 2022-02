Innovation française : les vélos électriques qui se passent de batterie

Il a tout l'air normal, pourtant il est unique au monde. Ce vélo à assistance électrique n'a aucune batterie et n'aura jamais besoin d'être rechargé. Depuis sa création, les clients affluent des quatre coins de l'Europe dans l'entreprise qui la fabrique. L'extraterrestre technologique est né à Olivet, dans le Loiret. Le modèle est équipé d'un système de recharge autonome. Dans un boîtier bleu placé à l'arrière du deux-roues, se trouve un dispositif qui récupère l'énergie que l'on produit en pédalant. Il la stocke et peut la restituer lorsque l'on a besoin de l'assistance électrique. "Cet ensemble fait 2,5 kg, donc un gain de poids intéressant par rapport à l'ensemble du vélo", indique Fabrice Courseau, monteur câbleur chez STEE. La bicyclette pèse au total 5 kg de moins qu'un modèle électrique classique pour la même puissance. Mais toute la finesse de sa conception s'apprécie dans l'usine. "C'est toute la partie commande et contrôle du vélo", précise Éric Pailloux, responsable de production chez STEE. STEE souhaitait se démarquer en utilisant un supercondensateur, qui est plus intéressant écologiquement qu'une batterie. Sa durée de vie est beaucoup plus longue et il ne contient pas de matériaux rares. "Contrairement aux concepteurs et fabricants de vélos sur le marché qui se concentrent essentiellement sur les accessoires, sur le design, nous, nous sommes vraiment partis de la technique", confie Adrien Lelièvre, gérant. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Schély