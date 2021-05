Innovation française : Ulyx, un drone pour explorer les mers

Ulyx, le nouveau drone de l'Ifremer, sera capable de mener de vastes campagnes de recherche jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. Ainsi, 95% du fond des mers et des océans deviennent accessibles grâce à cet engin bardé d'instruments. Largement méconnus, les océans représentent 70% de la planète, soit 361 millions de km² qu'il est hors de question d'explorer en intégralité. C'est là qu'intervient Ulyx, comme un avion de reconnaissance chargé d'identifier les bons objectifs. Grâce à son intelligence embarquée, il va patrouiller à sept km/h. Les meilleurs instituts et entreprises se sont alliés pour le projet. ECA Group, poids lourd du secteur, s'est échiné à stocker dans l'enveloppe l'énergie d'une petite voiture électrique, pour naviguer jusqu'à 48 heures d'affilée et protéger les capteurs des pressions abyssales. En fin de mission, le disque dur livrera sa moisson pour planifier ensuite des campagnes ciblées de recherches approfondies. Les géologues, chimistes et biologistes français sont déjà sur les dents.