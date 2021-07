Innovation high-tech : Baugy devient le premier village connecté de l'Hexagone

Au milieu des champs, ce petit village de 1 700 habitants ressemble à tous les autres ou presque. Baugy est un concentré de technologies avec une connexion haut-débit, des lampadaires intelligents, des passages piétons lumineux ou encore une vidéoprotection très présente pour lutter contre les incivilités comme les dépôts sauvages. A la mairie, depuis son centre de vidéosurveillance, l'agent peut compter sur six caméras. Une caméra infrarouge protège ensuite les biens de la commune contre les intrus plus ou moins malveillants. C'est une petite révolution pour ce village qui a réussi à transformer son éclairage public. A la clé : 70% d'économie d'énergie et la possibilité, en cas d'urgence, de rallumer les lampadaires en pleine nuit à partir d'un téléphone. Ces installations ont un coût : 450 000 euros. Elles sont financées à 60% par des partenaires privés et publics avec comme objectif : prouver que ces nouvelles technologies ne sont pas réservées qu'aux villes. Des innovations bien accueillies par les villageois.