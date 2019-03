Innovation : l'éclairage public de demain

Dans le futur, il pourrait ne plus y avoir de lampadaires dans sur nos routes de campagne. Une compagnie d'assurance a imaginé un système composé de drones éclairant les voitures et les piétons à la nuit tombée. Un projet beaucoup plus vaste est à l'oeuvre en Chine. En 2020, des chercheurs d'une université chinoise comptent lancer un satellite au-dessus de ville de Chengdu. Celui-ci permettra d'éclairer toute la ville durant la nuit en réfléchissant les rayons du soleil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.