Innovation : la deuxième vie des mégots

Dans cet atelier du nord de la France, on confectionne des doudounes sans manche. Recyclés, des mégots de cigarette constituent la matière première utilisée pour le rembourrage. À l'intérieur de chaque doudoune, il y en a 4 500. Il y a deux ans, Julien Paque, fondateur de "Tchaomegot", a eu l'idée de les transformer en fines plaques. Cet ingénieur s'est rendu compte que la fibre du mégot, un plastique, est un excellent isolant. À part les doudounes, l'entreprise fabrique aussi des panneaux d'isolation pour le bâtiment. Rassurez-vous ! Ces objets ne sentent rien. Les mégots sont entièrement nettoyés et dépollués dans cet atelier près de Beauvais. À la fin du processus de traitement, l'objectif est d'avoir une fibre propre et réutilisable. Cette technique est labellisée par le ministère de la Transition écologique. Chaque année, cette petite entreprise recycle ainsi huit tonnes de mégots. Et elle n'est pas la seule. Sur le marché, plusieurs structures valorisent ces déchets, collectés grâce à des cendriers déployés un peu partout en France. Le pionnier de cette filière se trouve en Bretagne. Dans cette usine à bien plus grande échelle, une toute autre technique de dépollution a été adoptée, comme l'explique Bastien Lucas, dirigeant de "Mégo!" au micro du 20H de TF1. Ce processus est aussi certifié par des laboratoires de toxicologie. Une fois propre, la fibre plastique du mégot peut être transformée en beaucoup de choses. Comme des plaques par exemple pour en fabriquer des mobiliers urbains. Au total, près de 50 tonnes de mégots sont valorisés en France tous les ans. Mais cela ne représente que 0,2% de ceux jetés dans la nature chaque année. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Derre