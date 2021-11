Innovation : la farine de pomme

Il suffit de venir avec ses pommes pour repartir avec du jus. Une coopérative normande met à disposition un pressoir artisanal. Le fruit est lavé, broyé et reparti dans des toiles avant d'être pressé. Il faut compter 1,20 euro la bouteille d'un litre. Le but est de ne pas gaspiller le surplus de pomme en pleine saison. Pour aller encore plus loin, les résidus de pomme, le marc est, lui aussi, transformé. Il est recyclé pour finir en farine. Le marc est d'abord reparti sur des grilles. Il passe ensuite entre 12 et 16 heures dans un déshydrateur pour obtenir une caractéristique croustillante. Il ne reste plus qu'à le broyer. Avec 10 kilos de marc humide, la coopérative produit environ quatre kilos de farine. Alexandre repartira avec du jus, mais aussi avec deux sachets de farine de pomme, vendu 15 euros le kilo. Le défi est de vendre un produit jusque-là méconnu. Marie-Paule est la fondatrice de la coopérative. Pour faciliter les ventes, elle a imaginé des recettes à base de farine de pomme. Les clients peuvent goûter, rien de plus efficace pour convaincre. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.