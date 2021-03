Innovation : la foire du trône

Depuis 70 ans, il y a eu quelques changements dans vos toilettes. La déco a peu évolué, l’affiche qu’on a mise là mais qu’on ne regarde plus a suivi le box-office et la lecture a accompagné l’époque. Bref, tout a changé sauf la cuvette. Comme si l’innovation s’était juste arrêtée devant la porte des cabinets. Mais cette époque est terminée. Adrien nous montre sa toute dernière acquisition. Des toilettes ultra-design, 100 % fabriquées dans l’Hexagone. Le prix de la coquetterie est à 1 500 euros, ce qui est trois à cinq fois plus cher qu’un modèle standard, mais avec un effet garanti sur les visiteurs. Vous rendre fier de vos toilettes, c’est le pari d’une start-up lancée en 2018. Leurs premiers modèles équipaient des restaurants branchés, la start-up se lance désormais à l’assaut du marché des particuliers. Et pour vous faire craquer, ici, le trône est bichonné comme jamais. Céramique coulée à la main et design personnalisable à volonté. “On a un petit peu emprunté les codes de la mode, du design afin de donner envie à chacun d’aller acheter ses toilettes, comme on peut avoir envie d’aller acheter sa table, sa chaise, sa lampe ou son canapé…”, souligne Hugo Volpei, fondateur de "Trône". Depuis 2018, la production a été multipliée par 20 et l’entreprise vient de lever 2 millions d’euros près d’un investisseur. De quoi lancer un nouveau modèle trois fois moins cher. De la technologie dans vos toilettes. Cela vous étonne peut-être, mais dans cette nouvelle bataille du trône, un pays a pris une l