Innovation : la technologie au secours de la forêt

Nous vous présentons ce vendredi soir un laboratoire exceptionnel, situé au milieu des arbres à Fontblanche (Bouches-du-Rhône). Des chercheurs y étudient les échanges entre les arbres, le sol et l'atmosphère à l'aide d'une multitude de capteurs. De ses résultats dépendra peut-être un jour la survie de nos forêts, meurtries par les sécheresses à répétition de ces dernières années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.