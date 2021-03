Innovation : le bateau tout-terrain

A priori, un bateau comme beaucoup d’autres à un petit détail prêt. Celui-ci a des jambes et même trois roues, qui lui permettent de sortir de l'eau sans effort et c’est l’admiration des passants. Les bateaux amphibies ne sont pas nouveaux, mais celui-ci est le premier à pouvoir circuler sur la route. “C’est un bateau qui a des équipements typiquement routiers. On peut voir là les deux rétroviseurs, et bien sûr, le pare-brise, les pare-brises latéraux et frontaux qui sont homologués à la réglementation routière et aussi le clignotant”, explique Daniel Guirec, président de la société Tringaboat à Saint-Quay-Perros (Côtes-d’Armor). Une première mondiale, née de l’idée d’un ingénieur breton qui en avait assez de devoir utiliser une voiture et une remorque chaque fois qu’il voulait partir en mer. “Donc, il est équipé d’une roue à la centrale à l’avant directionnel, de deux roues à l’arrière. Toutes les trois sont motrices et rentrent dans la coque. L’ouverture de la coque étant refermée par une trappe étanche. On superpose bien sûr la technologie navale parce que c’est un vrai bateau, la technologie routière, mais aussi la technologie aéronautique”, explique-t-il . Dix ans après le début du projet, ce hors-bord roulant peut enfin être commercialisé. Les premiers exemplaires viennent d’être livrés. Serge, un plaisancier, est l’un des heureux propriétaires, à quinze kilomètres heure, quelques minutes lui suffisent pour rejoindre la mer depuis sa maison. “Pas de remorque, pas besoin de stationnement pour la voiture, donc là, y’a tout positif ! Il n’y a plus qu’à voir ! “. Et c’est parti pour une balade à bord d’un hors-bord, 250 chevaux, capable d’atteindre 70 km/h sur l’eau. Avec ce bateau, plus besoin de louer une place dans un port, et cela tombe bien car la plupart sont saturées. Dans certaines régions il faut attendre dix ans et débourser plusieurs dizaines de milliers d’euros.