Innovation : le fœtus révélé par l'imagerie médicale

Il s'agit d'une plongée inédite dans l'univers mystérieux des fœtus. Que se passe-t-il pendant ces neuf mois de gestation où tout se joue à l'abri des regards ? C'est justement l'objectif de la plateforme Lumière, un centre de recherche unique en son genre dédié aux femmes enceintes suivi à l'hôpital Necker à Paris. Ce jour-là, notre équipe a suivi Morgann, cinq mois de grossesse, qui est venue se prêter à l'expérience. Le programme démarre par une échographie qui n'a rien de classique. L'examen est plus poussé grâce à des outils d'imagerie dernière cri. Découvrez dans la vidéo en tête de cet article le visage du futur bébé de Morgann en 4D. L'appareil permet de capter pour la première fois la vascularisation du cerveau ou encore le fonctionnement d'un organe indispensable, le placenta. Mais l'échographie à elle seule ne permet pas de tout voir. Morgann a pris ensuite la direction de la salle d'IRM. L'examen est sans risque, et pour l'équipe, il est plus sportif. La séance peut durer 40 à 50 minutes. Les images récoltées et retravaillées vont apporter de précieux indices aux chercheurs, comme ces fibres du cerveau jamais observé aussi finement. Les perspectives de compréhension de maladie et de traitement sont vertigineuses pour les spécialistes de la naissance. Plus de 300 femmes ont déjà permis d'alimenter les précieuses données pour l'équipe de Lumière qui fourmille d'idées et de programme de recherche au service de leur petit patient si singulier. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F Drouillet