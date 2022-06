Innovation : les maraîchers du futur

Une à une, les lumières s’allument. C’est le début de la journée pour la coriandre, le persil, la salade et le basilic qui poussent dans de drôles de cylindres métalliques. Pascal Thomas, qui est à l’origine de la ferme futuriste, nous sert de guide. C’est presque imperceptible à l'œil nu, mais les cylindres tournent. Ils mettent 50 minutes pour faire un tour complet, afin de stimuler les plantes. Et comme c’est à l'intérieur, il n’y a pas de mauvaises herbes, pas de parasites. Il n’y a donc pas de pesticide. Quant à l’irrigation, elle est faite au compte-gouttes, directement sur les racines. Le tout est à l’abri des intempéries et sur une petite surface. La récolte, c’est un robot autonome qui s’en occupe. Ce jour-là, il vient prendre du basilic. Et en bout de chaîne, il y a encore la main de l’homme. Automatiser cette étape n’est pas assez rentable. “Ça, c’est un basilic qui est resté deux semaines. On pourrait arriver à la même chose à l’extérieur, mais uniquement quelques jours par an. Alors que là, on va le faire toutes les deux semaines et de façon invariable”, explique Pascal Thomas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Le Goïc, A. Silberman