Innovation : les pompiers du futur

Ce sont des alliés, les pompiers du futur. Ces robots, utiles non seulement sur l’extension des feux, mais aussi sur les transports de matériels ou de victimes. Ils vont se multiplier dans les années à venir. Autre innovation, cette fois-ci dans la formation des pompiers : la réalité virtuelle. Ici, plusieurs scénarios sont proposés pour permettre aux pompiers de s’entraîner. Se former sans risques sur plusieurs types d’incendies, comme lors de ce scénario que nous avons testé : un feu dans un conteneur. Formation du futur, innovation dans l’équipement aussi, avec cette panoplie du pompier connecté. Grâce à lui, le commandement reçoit en temps réel les informations sur l’état du pompier en action. Ces systèmes équipent déjà des papiers en Grande-Bretagne. Les innovations restent un investissement important pour les pompiers. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, entre 200 et 500 000 euros sont consacrés à la recherche et développement chaque année.