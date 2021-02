Innovation : les sportifs auront leur masque

Ces coachs sportifs sans élèves, ces salles de sport vides, et si ces images appartenaient bientôt au passé ? C’est le pari lancé par certaines grandes enseignes d’équipements sportifs. Avec un nouveau masque anti-Covid, d’un nouveau genre, adapté à l’effort. Il s’agit d’une innovation française, notamment développée par une célèbre marque haut-savoyarde. Les premiers prototypes ont été créés il y a neuf mois avec un critère essentiel : la respirabilité, nécessaire à l’activité sportive. “La principale difficulté a été de faire en sorte que le tissu ne rentre pas dans la bouche. Donc, pour plusieurs prototypes, on est arrivé à intégrer une cage entre le tissu et la bouche du sportif”, explique l’initiateur de ce type de masque. Dans le laboratoire d’une entreprise concurrente, notre équipe a assisté aux tests en condition d'efforts. Les concepteurs se sont concentrés sur le choix des tissus afin d’allier le confort d’utilisation et le respect des normes sanitaires. Roxana Maracineanu, ministre des Sports a d’ailleurs déjà précisé : “Ce n’est pas le masque qui va déterminer si on rouvre ou pas, ce sont les chiffres sanitaires”. Quoi qu’il en soit, avant d’être mise sur le marché, ces nouveaux masques doivent attendre leur certification officielle prévue dans les semaines à venir.