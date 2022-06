Innovation : l'immeuble qui réduit vos dépenses

Ne vous fiez pas à son air futuriste, l'immeuble dans la vidéo en tête de cet article fête déjà ses deux ans. À l'intérieur, 62 logements sont en quasi-autonomie énergétique. "La résidence est équipée de plus de 1100 m² de panneaux solaires répartis sur les deux bâtiments. Ce qui lui permet d'être autonome à 70% en énergie", explique Carole Valade, responsable du développement immobilier de Linkcity Grenoble (Isère). L'électricité produite est ensuite stockée dans des batteries placées dans chaque appartement. L'immeuble récupère aussi l'eau de pluie qui coule dans les canalisations. Mais avant d'être utilisée, elle est rendue potable grâce à un système de filtration, de quoi faire de grandes économies sur al facture d'eau. D'autant plus que sa consommation est contrôlée grâce à de nombreuses astuces. D'ordinaire, l'eau part dans les égouts, mais dans la résidence, elle est recyclée à l'infini. Elle n'est pas potable, mais stockée dans une cuve au sous-sol où elle trouve une autre utilité. Ces eaux sont filtrées, traitées et repartent dans un deuxième réseau pour alimenter les sanitaires et l'eau du potager. Faisant de cet immeuble situé à Grenoble l'un des seuls totalement autonomes en eau. Construire des bâtiments plus verts est aussi l'objectif de l'architecte Antoine Pagnoux. Il a pensé la façade d'un édifice pour jouer avec le soleil en fonction des saisons. L'astuce permet nettement de baisser al facture de chauffage des habitants, preuve de l'intérêt d'un tel édifice. D'autant plus en cette période où le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Palmier, H. Massiot