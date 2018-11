Innovation : quand les poissons nourrissent les plantes

L'aquaponie est une nouvelle technique de production agricole. Développée dans une ferme expérimentale, elle permet aux poissons et aux fraises de se nourrir sans aucun gaspillage d'eau. Avec ce principe, à chaque fois qu'on obtient un kilogramme de truites, on fait trois à quatre kilogrammes de tomates ou de fraises. D'ici quelques années, une quarantaine de projets similaires pourraient voir le jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.