Innovation : quand la réalité augmentée fait irruption dans l'industrie

Ces lunettes de réalité augmentée fonctionnent comme un ordinateur. C'est aux entreprises de développer les logiciels et les maquettes 3D pour les utiliser. Plus de mille entreprises françaises les utilisent. Dans la rade de Lorient par exemple, au cœur des chantiers navals, Hugo Danthu, ingénieur chef chez Naval Groupe, l'utilise pour contrôler des travaux finis. Avec une manette de console et des lunettes de réalité mixte, il voit la maquette en 3D d'une frégate qu'il juxtapose avec le réel pour contrôler si certaines pièces ne sont pas à leur place. Vendues entre 3 000 et 4 000 euros l'unité, ces lunettes ont conquis une partie de l'industrie française. À Chalon-sur-Saône, chez Framatom, un petit robot est piloté grâce à ces lunettes. Ce petit char, armé d'une caméra, aidera bientôt les employés à contrôler certaines salles hautement radioactives des centrales. En attendant, cette technologie sert surtout à former les salariés au fonctionnement des armoires électriques à l'intérieur des centrales. Martine Talbot, directrice des travaux chez Framatom, nous a expliqué que les employés apprennent deux fois plus vite avec cette technologie.