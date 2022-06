Innovation : quand les motos se mettent à voler

Voler au-dessus du désert, confortablement assis à bord d'un drone géant, conduire une moto volante à deux mètres au-dessus du sol... Ces véhicules nous font passer de la fiction à la réalité. La moto volante a nécessité cinq années de développement. Un moteur hybride fait tourner les six hélices de la machine. Au guidon de ce deux-roues volant, on a l'impression d'être sur un engin de super-héros. Il peut voler une heure à 80 km/h. Cet engin volant a été conçu par un Japonais. "C'était un rêve de créer quelque chose de réel qui venait des films comme Star Wars que j'adore. Tout cela m'a inspiré", avoue Shukei Komatsu, CEO de Xtourimo (Japon). Elle coûte 700 000 euros. Pourtant, malgré ce prix, il y a déjà des commandes venant notamment de la police de Dubaï. Moins cher, cet hélicoptère électrique est à 80 000 euros. Il se pilote sans licence. Il pèse moins de 90 kg et vole jusqu'à 100 km/h. La plupart des clients sont américains, des passionnés d'aviation et de nouvelles technologies. C'est le cas de Rikard Steiber qui vient tout juste de passer commande. Pour Tomasz Patan, son concepteur, les machines volantes de ce type existeront dans le monde entier dans moins de dix ans. Mais pour l'instant, c'est interdit dans la plupart des pays européens, comme en France. Quant à cet autre engin volant, il est capable de transporter jusqu'à 200 kg de marchandises. L'un des objectifs est de se substituer aux camionnettes de livraison. Au milieu des voitures du salon Top Marques de Monaco, ces prototypes ont de quoi surprendre. Mais si vous préférez rester sur terre, sur la vidéo en tête de cet article, c'est peut-être la voiture de demain, des lignes inspirées des modèles des années 30. 100 % électrique, la Devinci est fabriquée en France. Un petit bijou à 125 000 euros, une sorte de retour vers le futur. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé