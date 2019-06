Innovation : des tâches ménagères sans effort

Dans le futur, les tâches ménagères seront moins éprouvantes pour ceux qui veulent en faire le moins possible. En effet, avec un robot doté d'un capteur pour faire le rangement, des fenêtres autonettoyantes ou encore un dressing pour nettoyer et plier les vêtements sales, ce sera plus facile de faire le ménage. Notre journaliste Yani Khezzar nous livre plus de détails sur ces technologies de demain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.