Innovation : un trimaran va traverser l'Atlantique sans équipage

Ce navire s'apprête à traverser l'Atlantique sans personne à son bord. Quatre cents ans après la traversée du célèbre Mayflower pour le nouveau monde, ce bateau va partir de Plymouth en Angleterre pour aller à Plymouth dans le Massachusetts (États-Unis). Ce périple se fera entre douze et quatorze jours. Alors, que sait-on de ce défi ? Comment le trimaran réalisera-t-il cette traversée ?