Innovation : une usine en Islande emprisonne le CO2 sous terre

Au pied des volcans, à quelques kilomètres de la capitale, Reykjavik, voici la plus grande usine au monde conçue pour capter le CO2 directement dans l’air. Ne vous fiez pas à son allure de Lego géant, c’est un bijou industriel, une machinerie complexe. Le CO2 est piégé dans des filtres. À l’arrière de l’usine, des turbines rejettent l’air purifié dans l’atmosphère. Le CO2 emprisonné est, quant à lui, chauffé à 100 degrés Celsius puis mélangé à de l'eau dans des tuyaux avant d’être enterré. Des tuyaux amènent le CO2 filtré jusqu’à des igloos pour le transformer en roche. Comment va-t-il être piégé sous terre ? C'est ce que va nous expliquer un ingénieur français. Il travaille sur ce procédé unique au monde depuis dix ans. Chaque igloo abrite d’énormes turbines. Le CO2 filtré va être, à nouveau, mélangé à de l’eau, propulsé entre 500 mètres et deux kilomètres sous terre. Au contact de la roche volcanique, une réaction chimique s'opère, le CO2 est piégé dans le basalte. Avec cette technique, l’usine peut aspirer jusqu’à 4 000 tonnes de CO2 chaque année. Mais à l’échelle mondiale, il faudrait en capter un million de fois plus par an d’ici 2035 pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour les scientifiques, c'est surtout une solution d'appoint. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage E. Despatureaux, N. Clerc