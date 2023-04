Innovations : l'apéro, c'est tendance !

Choisissez la couleur, les arômes toujours plus originaux, les bons produits pour accompagner et surtout les bons amis. Rajoutez une dose de divertissement, c’est le cocktail gagnant pour un apéro réussi. Une joyeuse bande arrive exprès du Tarn pour découvrir les nouveautés au salon de l’apéro. Un vin blanc au chocolat allie les deux plaisirs. Des boissons qui suscitent la curiosité : une bière commercialisée il y a trois mois se démarque par sa couleur bleue donnée par la spiruline. Tout argument est bon à prendre quand il s’agit de boire un coup. De nouveaux goûts et une tendance, les consommateurs recherchent des boissons moins alcoolisées et peuvent se laisser tenter par un vin blanc limonade aux fleurs de sureau à cinq degrés seulement. Même régime pour un alcool fort, cette association de deux rhums, de banane et d'épices, atteint seulement douze degrés cinq. Ces dégustations, un moment convivial aujourd’hui, est le plaisir de répartir avec des idées nouvelles pour épater ses invités lors de futurs apéros TF1 | Reportage A. Erhel, A. Delabre