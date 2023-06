Innovations : les courses de demain

Un conteneur au milieu d’une zone commerciale près des bureaux. Il attire quelques curieux qui s’identifient avec leurs téléphones pour entrer faire leurs courses. Adieu le passage à la caisse, les rayons sont équipés de balances connectées qui détectent lorsqu’un client prend un produit. La somme est ensuite automatiquement débitée sur son compte. Mais la simplicité a un prix, peu de produits et des tarifs en moyenne 20% plus élevés qu’ailleurs. Dans le futur, on pourra faire nos courses plus rapidement, mais il y aura toujours le problème de la conservation des produits frais, et des fruits et légumes. Une start-up a eu une idée surprenante : prendre un autocollant et de le coller sur le fruit, puis cela libère les composants qui le protègent. Une petite révolution pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L'innovation pourrait bientôt arriver sur les étals de nos supermarchés. Pour éviter le gaspillage, il y a toujours la possibilité de cultiver ses propres fruits et légumes dans une drôle de cave à salade. TF1 | Reportage J. Maviert, B. Hacala