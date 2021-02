Inondation : des habitants de Seine-et-Marne surpris par la montée des eaux

Pour circuler dans la rue Parmentier d'Esbly (Seine-et-Marne), la barque est devenue indispensable. Toutes les maisons sont inondées. Toute proche de la commune, la Marne est sortie de son lit. Certains habitants sont désemparés. La rivière a envahi leur jardin, mais aussi le rez-de-chaussée de leur maison. À l'intérieur, on retrouve un mètre d'eau. Les radiateurs sont encore chauds, car tout est allé très vite ces dernières heures. C'est le cas de la maison de Nadia. Elle dormait et ne s'est rendu compte de rien. Elle explique à nos reporters que son voisin a téléphoné vers 4h30 du matin en disant que l'eau arrivait. Ce qu'elle a constaté quand elle a posé sa main au sol. Le canapé, le four, la table basse... Tout a été surélevé dans l'urgence, mais ne sera pas forcément épargné. Et pour cause, il y a trop d'humidité. Dans la maison d'à côté, c'est la même situation, mais à un détail près. Elle est construite sur pilotis, car les inondations sont régulières. Il y en a chaque année depuis cinq ans. Ainsi, même avec 80 centimètres d'eau dans tout le jardin, les occupants vivent au sec. Ils ont le chauffage, l'électricité, l'eau potable, mais cela risque peut-être de ne pas durer. En effet, à Esbly, le niveau de la Marne devrait augmenter dans les prochaines heures.