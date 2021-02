Inondation en Charente : les évacuations se poursuivent

Dès les premières heures du jour, les agents techniques de la ville de Saintes (Charente-Maritime) sont à pied d'œuvre dans les rues inondées. L'objectif est de sécuriser les passages de fortune. Depuis quelques jours, le fleuve déborde avec un niveau de six mètres ce samedi. Les quais de la ville sont submergées et les pompiers multiplient les reconnaissances. La maison d'un habitant est touchée et sa cour est complètement inondée. Un peu plus loin, l'eau arrive au pied de la porte de Laurence. Elle ne souhaite pas partir pour le moment et s'organise avec son fils pour protéger les meubles. Menacée par les eaux, la prison de Saintes a dû être évacuée. Près d'une centaine de détenus ont été transférés dans des prisons de la région. En cellule de crise, le maire Bruno Drapron surveille la situation de près. La ville a reçu des renforts de pompiers de la Vienne et de la Creuse. La sécurité civile se tient prête à ouvrir le centre d'accueil d'urgence. La commune réclame déjà le classement en zone de catastrophe naturelle.