Inondations à répétition : apprendre à vivre avec le fleuve

Naviguer sur la Garonne est un plaisir que Vincent Desqueyroux. s'offre quotidiennement. Il est l'un des derniers pécheurs du fleuve à cet endroit. Il connaît par cœur cette rivière comme il l'appelle. Depuis des siècles, des champs et des vignes, des villages et des villes sont régulièrement submergés. "La crue centennale n'est pas encore arrivée" selon Vincent Joineau, maire (SE) de Rions et historien de la Garonne. Autour de la Garonne, les zones inondables sont les mêmes aujourd'hui, malgré la construction de digues et le dragage du chenal. Le cours de ce fleuve est paisible la plupart du temps. Sauf lorsque les forces de la nature se conjuguent pour le faire déborder. De fortes pluies, la fonte des neiges pyrénéennes et surtout les grandes marées qui remontent à contre-courant depuis l'estuaire, car l'influence de l'océan se fait sentir jusqu'à 170 km de l'embouchure. La marée, surtout en période de fort coefficient, se manifeste avec une amplitude impressionnante. Tout au long des rives, on s'accommode des caprices du fleuve tant qu'il ne dépasse pas une certaine limite. Mais qu'en sera-t-il si le réchauffement climatique fait monter les niveaux des eaux ? En attendant, des associations et des bénévoles tentent d'apprivoiser le fleuve. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage M. Scott, O. Stammbach