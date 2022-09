Inondations à répétition : la lassitude des habitants

Ils se préparent déjà à une nouvelle nuit d'angoisse. À chaque épisode méditerranéen, une rue de Villeneuve-lès-Maguelone se transforme en torrent. La nuit du 23 septembre 2022, une commerçante a vu sa boulangerie être inondée une nouvelle fois. Le magasin de cette fleuriste est l'un des plus exposés. La rue a été construite sur un ancien cours d'eau. Des travaux dans les années 90 ont empiré la situation. Pour la municipalité, il est difficile d'agir contre des phénomènes de plus en plus violents. Le phénomène est le même dans d'autres communes. Cette nuit du 24 septembre 2022, au Grau-du-Roi, l'eau ne s'est pas correctement évacué de la rue et a fait des dégâts. L'heure est au nettoyage, de nouvelles pluies sont attendues dans la soirée. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso