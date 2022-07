Inondations à Sydney : évacuation en urgence

Plusieurs milliers d'habitants ont été appelés à évacuer à cause des inondations à Sydney (Australie). De toutes ses forces, une femme portant une bouée de sauvetage s'agrippe à un arbre. Impossible de traverser sans se faire emporter par le courant. Elle s'est fait surprendre en pleine rue, et en tremble encore. Comme elle, 29 personnes ont dû être secourues dans la nuit de samedi, 2 000 autres ont été évacuées. Pour le moment, on ne dénombre aucune victime. "Nous sommes désormais confrontés à des dangers sur plusieurs fronts : crues soudaines, inondations pluviales et érosions côtières. Il s'agit d'une situation d'urgence potentiellement mortelle", a expliqué Steph Cooke, ministre des services d'urgence et de la résilience de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est la banlieue ouest de Sydney qui est la plus touchée. Les rivières débordent et noient des quartiers entiers. Au milieu des routes, on retrouve des voitures abandonnées à la hâte. Mais les intempéries menacent une zone de 500 km le long du littoral. Sydney est pour le moment relativement épargné, mais tous restent vigilants. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Etoré, A. Bourgeois