Inondations à Sydney : évacuations en urgence

Ne surtout pas lâcher. Une femme s'est fait surprendre en pleine rue par la montée de l'eau. Après de longues minutes agrippées à un poteau, elle est enfin tirée d'affaire. Comme elle, des dizaines de personnes ont dû être secourues dans la nuit de samedi. À Sydney, des quartiers entiers sous l'eau, des voitures abandonnées à la hâte. Pour le moment, pas de victime, mais des habitants choqués. "C'était horrible ici la nuit dernière. On doit juste tenir bon", raconte une femme. "Tout a disparu ! Et c'est irremplaçable. C'est le désordre, c'est vraiment compliqué", déplore un jeune garçon. Et la situation pourrait s'aggraver. Ce barrage dans la vidéo en tête de cet article, filmé en 2021, alimente Sydney en eau. Il serait sur le point de déborder, tout comme de nombreux cours d'eau. Les autorités multiplient les ordres d'évacuation. "Nous sommes désormais confrontés à des dangers sur plusieurs fronts : crue soudaine, inondations fluviales et érosions côtières. Il s'agit d'une situation d'urgence potentiellement mortelle", prévient Stéphanie Cooke, ministre des services d'urgence et de la résilience de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie). La zone concernée par des inondations s'étend sur 500 km le long de la côte est de l'Australie. Les autorités appellent les habitants à se tenir prêts à évacuer à tout moment. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Cherifi