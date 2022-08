Inondations au Pakistan : des victimes par centaines

L'image est saisissante. En quelques secondes, il ne reste plus rien d'un hôtel de luxe, emporté par les flots. Plus d'un millier de morts, un million d'habitations détruites. C'est tout le Pakistan qui est touché par la mousson. Cela fait trois mois que la pluie tombe sans discontinuer. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être déplacées après avoir tout perdu. “Tout est détruit. Mes enfants sont petits, mon mari est mort. Je n'ai pas d'argent", s'exprime une femme. Près de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept n'a aujourd'hui plus rien. "Avant, j'étais paysan. Maintenant, je n'ai plus rien. Il y a de l'eau partout. Ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il m'aide à reconstruire ma maison. Si le gouvernement m'aide, ça ira. Sinon, c'est sans espoir", confie un sinistré. Face à l'urgence, le gouvernement a mobilisé l'armée pour venir en aide aux sinistrés. Au Pakistan, depuis les dernières grandes inondations en 2010, jamais la mousson n'avait été aussi dévastatrice. TF1 | Reportage I. Marie, T. Roesch