Inondations : au secours des sinistrés à La Réole

Après six jours sans quasiment dormir, pas question de se relâcher pour le maire de La Réole (Gironde). "On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se trouvent encore dans ce qu'on appelle les casiers derrières les digues", lance Bruno Marty, le maire de la commune. Avec l'aide d'un ami pêcheur, c'est le début de la tournée en bateau. Et la première difficulté est de trouver sa route dans un paysage totalement différent. En effet, on a du mal à s'habituer à voir ces endroits submergés d'eau. De ce fait, il est difficile de s'orienter. Après dix minutes, une maison est vite repérée. Il s'agit de celle du maire de la Puybarban, Dominique Turbet Delof, qui est entièrement entourée d'eau depuis deux jours. Sa famille a été mise à l'abri, mais lui est resté pour ses animaux : un cochon et des poules montées à l'étage dans la chambre d'amis. Et après un café, le bateau repart ensuite vers d'autres maisons isolées.