Inondations aux Etats-Unis : avec les sinistrés de Pennsylvanie

En vrac, soufflée par les rafales de vent, une chambre, une maison tout entière n'a pas résisté à la tempête. Comme un bulldozer, une tornade a traversé un quartier et éventré tout sur son passage. Personne, ni dans cette petite ville ni dans le New Jersey n'était préparé pour une tempête d'une telle violence. Certains voisins ont eu beaucoup de chance, et s'en sortent presque indemnes. C'est le cas de Dan qui s'est réfugié juste à temps. Lui et sa famille sont sains et saufs. Cette tempête a poursuivi sa course, et les dégâts se suivent à la trace. Au cœur de la métropole de Philadelphie, la voie rapide est totalement noyée. Vu du ciel, on dirait une rivière. En arrivant dans la banlieue, les trottoirs sont jonchés de meubles pourris. Une habitante témoigne de ce qu'elle a vécu. Dans la maison voisine, David revient pour la première fois chez lui. L'odeur du fuel mélangée à l'eau est insoutenable. Tout est à rebâtir. Gonflée par les pluies diluviennes, la rivière voisine a atteint son plus haut niveau depuis plus de 150 ans.