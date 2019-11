Inondations dans le Sud-Est : les habitants de Roquebrune-sur-Argens sortent de leur isolement

Roquebrune-sur-Argens et ses habitants ont eu un week-end très éprouvant. Les rares éclaircies ont enfin permis aux familles de mettre le nez dehors. La décrue a fait baisser le niveau de l'eau dans le village. Elle a rendu certaines rues accessibles et a permis aux sinistrés de rentrer chez eux pour constater les dégâts. Mais il faudra des jours pour que l'eau se résorbe tout à fait. Le niveau du fleuve Argens ne baisse que très lentement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.