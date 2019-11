Inondations dans le Sud-Est : une embarcation chavire à cause des conditions difficiles dans le Var

Dans le Sud-Est, les départements des Alpes-Maritimes et du Var ont été frappés par un violent épisode d'intempéries. La puissance des flots engendrés par cette catastrophe a rendu les conditions extrêmement périlleuses. D'ailleurs, une embarcation, avec trois pompiers et trois civils à bord, a chaviré dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019. L'un des sinistrés, âgé d'une quarantaine d'années, a été emporté par les eaux. Au total, deux corps sans vie ont été découverts dans le Var. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.