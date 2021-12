Inondations dans le Sud-ouest : le village de Laruns sous les eaux

Depuis près de 24 heures, un torrent de boue et de cailloux dévale cette rue de Laruns, dans la vidéo en tête de cet article. Dans ce village de 1 200 âmes, les pluies abondantes et la fonte des neiges ont fait sauter deux canalisations. Une centaine d'habitations sont donc touchées par ces inondations, essentiellement des caves. L'eau est arrivée par la rue. Et c'est comme si j'avais mis ma maison au milieu du Gave. L'eau est montée ici jusqu'à 1,20 m", déplore Daniel Beigbeder, sinistré. En 24 heures, il est tombé près de 200 millimètres d'eau, l'équivalent de tout un mois d'hiver. Par précaution, les écoles et les collèges du village ont été évacués ce vendredi après-midi. Les autorités ont dû trouver en urgence une parade. L'eau a été évacuée grâce à une dérivation. Toute la journée, des habitants, des services municipaux ainsi qu'une vingtaine de pompiers se sont retroussés les manches pour éviter que la situation ne s'aggrave. À l'aide de simples cailloux, la déviation prend peu à peu forme. Mais plusieurs commerces sont déjà sous l'eau. Fort heureusement, le relief de Laruns permet à l'eau de s'écouler rapidement, jusqu'au gave d'Ossau un peu plus bas. La commune devrait être placée en état de catastrophe naturelle. Ce soir, les habitants, inquiets, scrutent le ciel. 25 millimètres d'eau sont encore attendus cette nuit. TF1 | Reportage H. Dreyfus, V. David, J. Gardet