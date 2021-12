Inondations dans le Sud-Ouest : l'état de catastrophe naturelle bientôt décrété

L'eau s'est retirée, mais la boue, elle, est restée. Les rues de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques n'avaient pas connu pareilles crues depuis bien longtemps. Selon les habitants, il y a des débordements une fois par an, mais jamais comme vendredi. En effet, la Nive est montée jusqu'à 6,20 mètres. La rivière a submergé les véhicules et s'est infiltrée dans les commerces. David Migueltorena, gérant du "Kapito café" à Bayonne, a eu jusqu'à 40 cm d'eau dans sa cuisine. Ce samedi après-midi sur place, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a décrété l'état de catastrophe naturelle. Une annonce très attendue à Bayonne, mais aussi à Laruns, à 150 km à l'Est. Dans cette commune, il est tombé un mois de pluie en 24 heures. Les sols sont fragilisés et les pelleteuses tentent depuis ce samedi matin d'empêcher un glissement de terrain aux portes de la ville. Dans le centre-ville, à quelques centaines de mètres à peine, des torrents de boue avaient traversé les rues vendredi. Grâce au travail des pompiers, ces cours d'eau dévastateurs sont désormais contenus. Les habitants et les employés municipaux se serrent les coudes. La suite dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage M. Poissonnet, M. Chaize, V. David