Inondations dans le Var : le village de Roquebrune-sur-Argens toujours coupé du monde

Le soir du 23 novembre 2019, le niveau du fleuve a dépassé les sept mètres à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Les naufragés ont vécu une nuit très agitée. Pendant que certains étaient angoissés, pleuraient et priaient, d'autres ont dû carrément être hélitreuillés. La décrue est cependant annoncée. Les volontaires peuvent enfin ramener quelques familles chez elles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.