Inondations dans les Alpes-Maritimes : les sinistrés entament le nettoyage à Mandelieu-La-Napoule

Le niveau du Riou a baissé ce 24 novembre 2019 à Mandelieu-La-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Cette rivière a pourtant débordé en quelques minutes, il y a moins de 24 heures. En effet, la pluie tombait avec une intensité rare dans la région. Pour l'heure, les équipes municipales ont entamé le nettoyage dans les alentours, et les pompiers tentent de pomper l'eau qui s'est infiltrée partout. Dans chaque maison et jardin, les sinistrés essayent tant bien que mal de réparer les dégâts.