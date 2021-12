Inondations dans les Landes : des évacuations en cours

Ils préfèrent quitter leur maison à bord d'un camion de pompiers. S'en aller en attendant que la rivière ne se décide à baisser, avec quelques affaires, le strict minimum. Depuis le milieu d'après-midi, les pompiers ont évacué des quartiers de Peyrehorade, des habitants pris au piège dans leur maison. Pour Nicole Thoreau, c'est une nouvelle épreuve. : "Ça fait vingt ans qu'on est ici et c'est la cinquième fois qu'on est inondé. On en a un petit peu marre. Il y a trois ou quatre ans, on a tout perdu. Mais enfin, bof. On était là, c'est le principal". Peyrehorade est situé à la confluence de deux rivières : les gaves de Pau et d'Oloron gonflés par plusieurs jours de pluies intenses. L'eau est tellement montée que les immeubles face à la rivière se retrouvent menacés. On tente comme on peut de calfeutrer pour se protéger. Et si certains ont choisi de rester, beaucoup ont préféré partir. Ce vendredi soir, près de 400 personnes sont concernées par les évacuations dans quatre communes autour de Peyrehorade. Ils passeront la nuit chez des proches ou dans des salles mises à disposition par les municipalités.