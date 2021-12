Inondations dans les Pyrénées-Atlantiques : le retour à la normale prendra du temps

En temps normal, l'hôtel-restaurant "Arcé", à Saint-Étienne-de-Baïgorry (Pyrénées-Atlantiques), est un établissement paisible dans la côte basque. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, la Nive a débordé et inondé tout le rez-de-chaussée. Ce dimanche, les 80 cm d'eau se sont retirés, il faut désormais tout nettoyer. Et les dégâts s'annoncent déjà très lourds : peinture, boiserie, parquet, chauffage... "C'est difficile à gérer pour nous. Ça nous fait mal au cœur", confient les responsables de l'hôtel. Saint-Étienne-de-Baïgorry compte une trentaine d'habitations sinistrées. Dans le garage de Daniel Etchecopar, l'eau est montée jusqu'à 1m15, du jamais-vu depuis plus de 60 ans. Le retour à la normale va prendre du temps. Une route coupée bloque toujours notamment quatorze habitants d'un quartier de la commune. Il faudra au moins une semaine pour rétablir l'accès. D'ici-là, l'état de catastrophe naturelle devrait être reconnu jeudi pour les communes du Pays basque touchées par les intempéries. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet