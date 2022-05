Inondations : dégâts d'ampleur en Guadeloupe

Il ne pleut plus ce dimanche en Guadeloupe, mais l'eau est encore là et la décrue prendra du temps. En une nuit, il est tombé sur l'île plus de 300 millimètres d'eau, bien plus que lors du cyclone Maria en 2017. Durement touchée par ces intempéries, Pointe-à-Pitre au petit-matin s'est réveillée noyée sous les eaux. Des habitants sidérés ont filmé la scène. Plus loin au Gosier, dans le quartier de Belle Plaine, l'heure est au nettoyage. Zone résidentielle ou commerciale, aucun quartier n'a échappé aux intempéries. Dans un salon de coiffure, tout est à reconstruire. Un peu plus loin, un parking de supermarché recouvert de boue est méconnaissable. C'est en canoë que le directeur du magasin a découvert lui-même les dégâts au petit-matin. À l'intérieur, les pertes sont considérables. La marchandise flotte encore dans 20 centimètres d'eau. Désormais pour sauver ce qui reste, il faut en urgence installer un groupe électrogène. Au total, 80 pompiers sont intervenus pour porter secours aux sinistrés et faire face aux intempéries, qui ont fait deux morts et un disparu. TF1 | Reportage I. Marie, B. Jourdier