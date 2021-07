Inondations : des dégâts colossaux en Belgique

Ils sont rentrés en résistance armés de pelles et de sceaux. A Trooz, les habitants qui ont évacué reviennent ce samedi matin et découvrent leur village dévasté. La Vesdre a été la première rivière à sortir de son lit dès mercredi soir. Au plus fort de la crue, son niveau est monté à deux mètres. Ici, trois personnes ont perdu la vie. Ce samedi matin, opération déblayage de la boue et des maisons. Chez Claude, il n'y a pas grand-chose à sauver. "C'est inimaginable de voir un désastre pareil. Le village est complètement détruit", se désole-t-il. Tout au long de la rivière, c'est le même spectacle de désolation. A Chaudfontaine, les maisons le long de la Vesdre sont éventrées. Ici, trois corps ont été retrouvés vendredi soir. Plus loin, quelques tractopelles dégagent les arbres et des tonnes de gravats. Des moyens dérisoires mais un soulagement pour cette habitante, bloquée chez elle à l'étage depuis deux jours. Dans la vallée de la Vesdre, il faudra plusieurs mois, voire plusieurs années pour que les villages se relèvent.